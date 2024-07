Verde pubblico, si continua con la piantumazione delle palme: oggi sette in piazza Plebiscito

Sono state messe a dimora oggi in piazza Plebiscito nell'area antistante la villa comunale sette palme di cui quattro Washingtonie e tre chamaerops.Terminato l'intervento in piazza Plebiscito gli operai si sposteranno in piazza Tiepolo dove saranno allocate altre tre palme in prosecuzione delle attività già iniziate la scorsa settimana con la messa a dimora di una ventina di palme sul lungomare urbano della città.