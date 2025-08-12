Via comneno
Trani, sempre meno verde: abbattuti due vecchi platani in via Elena Comneno

La questione resta aperta: abbattere se necessario, ma perché non curare prima o ripristinare subito dopo gli interventi? 

Trani - martedì 12 agosto 2025 10.44
Ieri mattina sono stati abbattuti due platani in via Elena Comneno, nei pressi di un ristorante. Secondo alcune persone che lavorano nella zona gli albeti erano ormai in cattive condizioni e più che rappresentare un potenziale pericolo a causa dello stato delle radici e dei rami, apparivano fatiscenti, non gradevoli alla vista, "vecchi"e malandati . Un ennesimo intervento che si unisce a tanti altri, sempre più frequenti, e riaccende la questione della gestione del verde pubblico in Città. A Trani, infatti, sempre più alberi vengono abbattuti soprattutto per motivi di sicurezza, vetustà e trascuratezza nel tempo: ma si attende l'avvio del "Regolamento sul verde pubblico e privato" approvato nell'ultimo Consiglio Comunale, con un programma serio e organico di manutenzione e architettura del verde urbano.
Che la città stia cambiando rapidamente il proprio profilo, il proprio aspetto sempre meno valorizzata e adornata di alberi e piante ornamentali è fatto ormai evidente e anche doloroso per chi ricorda una Trani verde e elegante grazie ai suoi filari di alberi che delimitavano le strade: proprio oggi sarà riaperto lo storico giardino di villa Telesio, che sia un buon presagio?
