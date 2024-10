Incidente tra Trani e Bisceglie: traffico bloccato sulla SS16 in direzione nord

Un grave incidente ha causato il blocco totale della strada statale 16 tra Trani e Bisceglie in direzione nord nella mattinata di martedì 22 ottobre. Al momento, i dettagli sull'accaduto sono ancora pochi e frammentari, ma sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare soccorso ai feriti, mentre la Polizia Locale sta gestendo la viabilità e svolgendo i primi rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.Le autorità consigliano agli automobilisti di uscire a Bisceglie Nord e di utilizzare strade alternative per evitare il tratto bloccato e le conseguenti lunghe code. La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno comunicati appena disponibili.