Trani: Via Annibale Maria di Francia investita una donna

E' un giorno che non porta bene ai residenti della zona di Via Sant'Annibale Maria di Francia già in tensione dopo "l'incastro dell'autobus" del pomeriggio, stasera invece, intorno alle ore 18:00, una donna è stata investita all'altezza della intersezione con Via Superga, sul posto è intervenuto prontamente il 118 che ha stabilizzato la donna e la Polizia Locale per i primi rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.