Donna investita in corso Manzoni, trasportata in ospedale

È intervenuto un mezzo del 118 per soccorrere la donna investita intorno alle 13 in Corso Manzoni all'altezza dell'ufficio postale. La donna è stata portata per accertamenti in ospedale. Sul posto é intervenuta una pattuglia della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico rallentato durante le operazioni di soccorso.