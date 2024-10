Al via i lavori di rifacimento del manto stradale, si parte da via Grecia

Sono iniziati questa mattina da via Grecia gli interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali per un importo di quasi 150mila euro.L'intervento di fresatura e successiva stesura di manto di usura riguarda alcuni tratti importanti della viabilità cittadina. I lavori sono cominciati prioritariamente dalla zona delle scuole ubicate nell'area di Sant'Angelo, ossia in via Grecia (da via Austria fino alla scuola Cezza) e via Gran Bretagna (da via Grecia a via Austria).Altro intervento importante è quello previsto nella zona sud ed esattamente in via Tolomeo (da via Pisa, in direzione Sud, oltre via Giorgio Gaber).Successivamente si procederà ad intervenire sui principali corsi cittadini: Imbriani (da via Marsala a via Sabotino), Italia (da corso Imbriani a via Postumia) e Vittorio Emanuele (da via Palagano a via de Roggiero)."Interveniamo con fondi comunali - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante - per garantire in zone strategiche della città la sicurezza e il comfort di tutti i cittadini che quotidianamente si muovono sul nostro territorio, in particolare gli studenti delle scuole poste nella zona nord di Trani. Con questo intervento, ci proponiamo dunque di ripristinare e migliorare le condizioni di vie principali, affrontando le problematiche legate a buche e pavimentazioni deteriorate. Il progetto, a cura del nostro ufficio tecnico, non solo migliorerà la viabilità, ma contribuirà anche a potenziare la sicurezza stradale per tutti gli utenti. È nostra responsabilità garantire un ambiente sicuro e accessibile per tutti e con questo investimento intendiamo dimostrare il nostro impegno in tal senso. Confido nella collaborazione di tutti durante le settimane di attività".