Entra in vigore il nuovo Codice della Strada: le principali novità

Uso di cellulare alla guida: la sanzione andrà da un minimo di €250 a un massimo di € 1.000. Oltre alla multa, ci sarà la sospensione della patente per una settimana e la decurtazione di 10 punti dalla patente (destinati a raddoppiare se si causano incidenti). Le punizioni aumentano in caso di recidiva;

la sanzione andrà da un minimo di €250 a un massimo di € 1.000. Oltre alla multa, ci sarà la sospensione della patente per una settimana e la decurtazione di 10 punti dalla patente (destinati a raddoppiare se si causano incidenti). Le punizioni aumentano in caso di recidiva; Guida in stato di ebbrezza: rincaro delle sanzioni che varia in base al tasso alcolemico e sospensione della patente per un periodo variabile tra 6 mesi e 1 anno, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente.

rincaro delle sanzioni che varia in base al tasso alcolemico e sospensione della patente per un periodo variabile tra 6 mesi e 1 anno, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: se si risulta positivi al test, scattano la revoca della patente e la sospensione per 3 anni;

se si risulta positivi al test, scattano la revoca della patente e la sospensione per 3 anni; Superamento dei limiti di velocità: se si oltrepassa il limite di oltre 10 km/h e di non più di 40 km/h, la sanzione ammonta a un minimo di € 173 e un massimo di € 694. Se la violazione è compiuta nel centro abitato, la sanzione aumenta fino a un minimo di € 220 e un massimo di € 880, oltre ad aggiungersi la sospensione della patente. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo;

se si oltrepassa il limite di oltre 10 km/h e di non più di 40 km/h, la sanzione ammonta a un minimo di € 173 e un massimo di € 694. Se la violazione è compiuta nel centro abitato, la sanzione aumenta fino a un minimo di € 220 e un massimo di € 880, oltre ad aggiungersi la sospensione della patente. Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un'ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo; Abbandono di animali: in questo caso ci sono revoca o sospensione della patente per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno. Se l'abbandono di animali in strada provoca incidenti stradali, sono previsti 7 anni di reclusione;

in questo caso ci sono revoca o sospensione della patente per un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno. Se l'abbandono di animali in strada provoca incidenti stradali, sono previsti 7 anni di reclusione; Bici e monopattini elettrici: oltre all'aumento delle piste ciclabili per dare più spazio alla mobilità sostenibile, scatta l'obbligo dell'apposizione di targa, assicurazione e casco sui monopattini. Per questi mezzi il limite di velocità è fissato a 50 km/h solo su strade urbane;

oltre all'aumento delle piste ciclabili per dare più spazio alla mobilità sostenibile, scatta l'obbligo dell'apposizione di targa, assicurazione e casco sui monopattini. Per questi mezzi il limite di velocità è fissato a 50 km/h solo su strade urbane; Supercar: sale a 3 anni il divieto di guida delle auto "potenti" per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l'ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW.

È di recente approvazione il nuovo Codice della Strada che, dopo il via libera del Senato, è ufficialmente diventato legge.L'obiettivo, secondo quanto ha sostiene il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è quello di diminuire il rischio di stragi su strada. In particolare, le nuove norme prevedono un inasprimento delle pene per chi guida utilizzando lo smartphone e per chi guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.Ecco, nel dettaglio, le novità previste dalla riforma: