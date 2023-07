Limite di velocità a 20 km/h su via Martiri di Palermo: l'ordinanza della Polizia locale per ragioni sicurezza

Con ordinanza dirigenziale 288 del 9 luglio 2023 è stato istituito per tutte le categorie di veicoli il limite massimo di velocità a 20 km/h su via Verdi e vicinale San Martino (intero tratto compreso tra via Pugliese e via Martiri di Palermo) e via Martiri di Palermo (intero tratto compreso tra via I° Capirro e rotatoria via Falcone e via Borsellino).Il provvedimento si è reso necessario in considerazione delle ripetute segnalazioni giunte al Comando di Polzia Locale di criticità per la circolazione a causa delle deformazioni della sede stradale per via delle radici arboree che ne rendono non sicura la circolazione.E' stata disposta la contestuale apposizione di idonea segnaletica verticale.