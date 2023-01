Transenne divelte dal vento di una settimana fa ancora a terra: chi le ha viste?

A parte lo spettacolo indecoroso, oltretutto in una zona che davvero dovrebbe essere tenuta come una bomboniera, visto che piazza Plebiscito non solo costituisce l'ingresso alla magnifica visuale del Porto ma anche la piazza nella quale si apre la Villa comunale; ma le transenne lasciate a terra da ormai una settimana, buttate a terra dal vento, possono costituire un pericolo anche per i passanti."Nella zona stazionano ogni giorno i Vigili per le multe, possibile che nessuno di loro sia stato in grado di rilevare questa situazione e segnalarla a chi di dovere? ", si chiede e ci chiede il cittadino che ci ha inviato la fotografia.Ci sarebbe veramente da dire: ma chi le ha viste? Evidente che i disagi siano percepiti dai cittadini, e non da un controllo che dovrebbe essere effettuato ogni giorno in una città in maniera accurata e puntuale.Va anche considerato quanto evidentemente sia precaria la situazione di transenne tenute da blocchi di tufo per delimitare lavori spesso infiniti nella città:Trani è battuta da venti di tramontana e di maestrale anche molto violenti, e non è ammissibile che chi passi in prossimità di queste transenne debba rischiare di ritrovarsele addosso.