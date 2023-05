Riaperto il chiusino tra Corso Imbriani e Corso Italia, transennato il centro dell'incrocio

Ci risiamo, ha ceduto di nuovo . Il chiusino al centro di un nodo nevralgico della città come l'incrocio tra Corso Imbriani, Corso Italia e Corso Vittorio Emanuele, per un verso sembra essere sprofondato, per l'altro esploso. Era già successo nell'agosto scorso ma sembra che il problema non sia stato risolto in maniera definitiva.il problema al centro dell'incrocio è stato provvisoriamente risolto con l'intervento di un agente di polizia in borghese che passava di lì e che, per evitare problemi a ruote di auto, semiassi e soprattutto al passaggio di motocicli, biciclette e monopattini, ha coperto il chiusino con un bidone per la raccolta differenziata. Di seguito, in attesa del ripristino dell'area, la apposizione di transenne evidenziate con il nastro bianco e rosso dei lavori in corso.