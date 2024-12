Come trappole. Sull'asfalto troppe voragini dai bordi taglienti per le ruote delle auto

È vero che aNatale si dovrebbe essere più buoni e tolleranti, ma non si può tacere troppo sulle continue segnalazioni e lamentele dei cittadini (e dei forestieri) che chiedono di dare voce a un problema davvero serio che non sembra essere invece considerato nella maniera opportuna. "Non sono semplici buche, alcune sono proprio fossi di cedimento della strada dai bordo taglienti, come tagliole che squarciano le gomme". Vero è che di tanti in tanto si fanno "rattoppi", ma vero anche che quei rattoppi evidentemente siano fatti come otturazioni provvisorie di un dente, pronti a cedere alle prime piogge. E così ci si ritrova con ruote da cambiare, pagare, sospensioni danneggiate o altri problemi vari. "Si deve andar piano e schivare": si sono sentiti dire in molti, "inutile pensare di chiedere i danni al Comune". Il problema è che schivare sulle strade buie di Trani non è facile, e i danni che ci sono stati durante i giorni di pioggia torrenziale intorno alla festa dell'immacolata non si contano, con le buche inevitabili perché sommerse dall'acqua. E per chi viene da fuori e non è pronto a trovarsi tutt'ad un tratto davanti a un fosso?? Inchioda e si fa tamponare? E il malcapitato pedone che guarda a destra e sinistra per non essere investito deve anche praticare il cammino ostacoli per evitare di inciampare e cadere? Forse si pretende questo. Che ci si faccia l'abitudine. La situazione non riguarda le strade di periferia, e già questo sarebbe intollerabile, ma veramente ovunque l'asfalto di Trani è butterato in maniera insostenibile e che procura disagi economici e fisici in mille modi. "Dover cambiare uno pneumatico ovviamente è una eventualità che può accadere, ma che accada a Trani così spesso per questi davvero troppo numerosi agguati sull'asfalto, in questa maniera così diffusa, con un problema che è sotto gli occhi di tutti, non è molto accettabile: noi paghiamo le tasse, noi le multe le paghiamo: ma il Comune, per quello che ci offre e la sicurezza che non garantisce, le multe non le paga mai? "