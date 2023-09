Ripresi i lavori sulle strade, si comincia dalla campagna

I lavori, aggiudicati alla ditta Costruzioni Fratelli Cassetta con un ribasso del 30%, hanno un'estensione complessiva di 10mila metri quadrati ed interessano le seguenti strade: Monachelle, Petrariello, Fondola, Casalicchio II e vari tratti di strada Capricciosa. Nella giornata di oggi sono iniziati gli interventi di scarificazione.

"Nelle prossime settimane - spiega l'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante - si torna ad operare in città, dando fondo al finanziamento ministeriale di 80mila euro (Ministero dell'Interno) per la sicurezza stradale. I lavori sono stati già consegnati alla ditta aggiudicataria (Nisa Srl) e riguarderanno essenzialmente piazza Madre Teresa di Calcutta e via Jugoslavia. L'ufficio tecnico sta inoltre redigendo un ulteriore progetto da 300mila euro per altre strade del centro abitato".

Con il mese di settembre ripartono i lavori di rifacimento delle strade del territorio comunale. Si parte dalla campagna, attraverso un intervento finanziato nell'ambito degli investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell'agro (fondi GAL) per il quale la Città di Trani ha beneficiato di 250mila euro.