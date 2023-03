Marchio Rossi: "Il ponte sulla Trani-Andria diventa realtà"

"L'aggiudicazione della gara per la realizzazione del ponte sulla strada Andria - Trani testimonia l'impegno costante e continuo profuso dall'ente provincia in questi anni".A dichiararlo è il vice presidente vicario della Provincia BAT, Lorenzo Marchio Rossi."Sono trascorsi sei anni da quel giorno e oggi il ponte che eleva il percorso della Provinciale 27 Barletta-Corato per il tratto necessario a scavalcarla diventa realtà.Un'opera pubblica tanto attesa che permetterà agli operatori del comparto lapideo e agricolo e a chi quotidianamente viaggia sulla quella strada di poter accedere allo svincolo per Corato Barletta e tornare indietro senza dover percorrere l'intero tratto stradale".Un traguardo importante, ma non l'unico.Nei prossimi giorni sarà, infatti, riaperta la sede legale della Provincia in piazza Pio X ad Andria."Un'altra promessa mantenuta. I lavori di ristrutturazione e restauro sono terminati dopo un blocco inaspettato e gli uffici dell' Provincia potranno a giorni ritornare ad Andria.Auspico che il consiglio provinciale di fine Aprile con all'ordine del giorno il rendiconto di gestione si possa svolgere nella prestigiosa sala consiliare della sede della provincia ristrutturata".