Via Elena Commeno al buio da ieri, disagi per i residenti

"La via è molto più buia di quanto non rendano le foto", ci scrive uno dei residenti di via Elena Comneno, che da ieri è al buio visto che i lampioni sembrano essere; la causa probabilmente nelle piogge copiose che da ieri cadono sulla città, ma proprio per questo il buio diventa un avversario pericoloso per chi cammina e vi transita. I lampioni che non funzionano sono almeno quattro, come ci segnalano, e non si sono mai accesi né ieri né oggi.