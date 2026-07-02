Oleandri
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Ambiente

Gioventù Nazionale Trani denuncia: «Oleandri di via Cavour infestati dalla cocciniglia, serve un intervento urgente»

Il movimento chiede sopralluoghi immediati, un piano di monitoraggio e una manutenzione costante del verde pubblico

Trani - giovedì 2 luglio 2026 10.19
Le immagini parlano da sole. Gli oleandri di via Cavour sono ormai ricoperti da una massiccia infestazione di cocciniglia, con evidenti accumuli cerosi sui tronchi e sui rami e un progressivo deperimento della vegetazione.

Gioventù Nazionale Trani denuncia una situazione che non può essere ignorata. Il patrimonio arboreo della nostra città è un bene comune che contribuisce alla qualità dell'aria, al decoro cittadino e alla vivibilità degli spazi pubblici.

La cocciniglia è un parassita che, se non contrastato con interventi tempestivi e programmati, indebolisce le piante, ne compromette la crescita e può favorire ulteriori patologie e fenomeni di deperimento.

La melata appiccicosa secreta da molte specie attira le formiche e favorisce la formazione di fumaggine nera, che blocca la luce e riduce ulteriormente la fotosintesi.

Chiediamo all'Amministrazione comunale:
sopralluogo urgente degli uffici competenti;
un piano immediato di monitoraggio e trattamento degli
alberi infestati;
una manutenzione ordinaria e costante del verde pubblico, affinché situazioni simili non si ripetano.

Non è accettabile che uno dei principali viali cittadini versi in queste condizioni senza che venga adottato alcun provvedimento.

Trani merita una città curata, non abbandonata. Difendere il verde urbano, difendere la salute, il decoro e il futuro della nostra comunità.
  • Verde pubblico
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