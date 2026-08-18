“Studia o finirai a fare il manovale”, Luca Capasso indaga il lato oscuro dell'IA

Cosa succede quando un padre, dopo aver fatto enormi sacrifici per far laureare il figlio con il massimo dei voti, è costretto a guardarlo negli occhi e ammettere: «Ho sbagliato tutto, dovevi fare l'idraulico»?Non è una provocazione, ma lo scenario spietato e quanto mai attuale da cui parte *"Il Paradosso dell'Idraulico - Come l'IA sta ridisegnando lavoro, identità e futuro"*, il nuovo saggio di Luca Capasso (disponibile su Amazon) che verrà presentato in prima assoluta mercoledì 4 settembre alle ore 19:30 presso la prestigiosa cornice di Palazzo delle Arti Beltrani.Per anni ci hanno rassicurato dicendo che le macchine avrebbero sostituito solo i lavori ripetitivi e usuranti, lasciando all'uomo il privilegio della creatività e del pensiero. La realtà che stiamo vivendo dimostra l'esatto contrario. Oggi l'Intelligenza Artificiale scrive codici, elabora diagnosi mediche, redige contratti e compone musica in pochi secondi. A resistere, paradossalmente, sono proprio i mestieri manuali e artigiani, lì dove il mondo reale è troppo disordinato perché un algoritmo possa gestirlo.Il libro di Capasso non è un manuale per addetti ai lavori, ma un'indagine cruda e necessaria, uno spaccato sociale che tocca nervi scoperti universali. È una mappa di sopravvivenza per i ragazzi che si preparano ad affrontare un mercato del lavoro che rischia di non esistere più, per le famiglie che non sanno più cosa consigliare ai propri figli, e per chiunque si senta forzatamente tagliato fuori da un mondo che corre troppo veloce.L'autore, forte della sua esperienza decennale nelle istituzioni e di studi criminologici sulle nuove frontiere digitali, accompagna il lettore attraverso storie drammaticamente verosimili: dai colletti bianchi ridotti a semplici "supervisori" di algoritmi, alle sentenze emesse dai software, fino ai surrogati sintetici dell'amore che rischiano di anestetizzare i rapporti umani.Il pericolo reale, avverte, non è che le macchine si ribellino, è che gli esseri umani, sedotti dalla comodità di un sistema che decide al posto loro, scelgano volontariamente di non usare più la propria libertà.Per analizzare le diverse sfaccettature di questa rivoluzione, la presentazione si trasformerà in un vero e proprio tavolo di confronto grazie alla partecipazione di relatori d'eccezione, pronti a esplorare i nodi cruciali della società odierna:• *Marco Galiano*, Sindaco di Trani, affronterà la complessa sfida delle istituzioni, analizzando l'incontro (e lo scontro) tra l'Intelligenza Artificiale, il mondo della scuola e la politica territoriale;• *Dino Mansi*, Responsabile Risorse Umane di Megamark, porterà l'attenzione sul fronte operativo ed economico, illustrando come l'automazione stia già modificando radicalmente le aziende, i processi produttivi e le competenze richieste ai lavoratori;• La Dott.ssa *Tania Sotero*, Psicologa e Psicoterapeuta, esplorerà il profondo impatto emotivo e relazionale che questa transizione sta avendo sulle persone.Un dibattito a più voci che promette di scuotere molte certezze.L'appuntamento è per mercoledì 4 settembre a Palazzo delle Arti Beltrani, a Trani. L'ingresso è libero._Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica, laureato in Criminologia con una tesi sui crimini informatici legati all'intelligenza artificiale, Luca Capasso porta in queste pagine una doppia visione rara: quella del tecnico che conosce i sistemi dall'interno e quella del padre che ne teme le conseguenze per i propri figli._Il volume, pubblicato su Amazon KDP, ha raggiunto nelle prime ore dal lancio le prime posizioni nelle classifiche Amazon Italia nelle categorie Sociologia, Saggi ed Economia.Al termine dell'incontro l'autore sarà a disposizione per il dibattito con il pubblico e il firmacopie.