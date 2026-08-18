Le donne di Federico, giovedì la replica dello spettacolo di Stefania de Toma

L'Associazione Tranensis propone, giovedì 20 agosto 2026 alle ore 19:00, presso la suggestiva Terrazza Portadamare, in via Zanardelli 11 a Trani, la replica de "Le donne di Federico II", spettacolo di e con Stefania De Toma, liberamente tratto dal libro di Bianca Tragni "Tutte le donne dell'Imperatore", edito da ADDA editore.Dopo il precedente appuntamento, accolto con interesse dal pubblico, Tranensis torna a proporre un viaggio nella vita e nella dimensione più intima dell'imperatore svevo, raccontato attraverso le donne che ne accompagnarono l'esistenza e che, con ruoli e vicende differenti, si intrecciarono alla sua storia personale e politica.Attraverso la narrazione di Stefania De Toma, il pubblico sarà condotto alla scoperta delle figure femminili che popolarono il mondo di Federico II, restituendo volti, sentimenti e vicende spesso rimasti sullo sfondo della grande storia. Un racconto che unisce divulgazione, memoria e suggestione teatrale, offrendo una prospettiva originale su una delle personalità più affascinanti del Medioevo.Ad introdurre la serata sarà Alessandra Porcari.L'iniziativa rientra nell'attività culturale promossa da Tranensis per valorizzare e divulgare la storia, i personaggi e le testimonianze legate al territorio, creando occasioni di incontro e approfondimento aperte alla cittadinanza.La partecipazione all'evento è gratuita.Considerata la disponibilità limitata dei posti, è gradita la prenotazione ai numeri 333 3821312 – 328 7614746.LE DONNE DI FEDERICO II – ReplicaGiovedì 20 agosto 2026 – ore 19:00Terrazza Portadamare – Via Zanardelli 11, Trani