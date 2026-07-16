TAF Campus estivo
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Al campus TAF una mattinata di inclusione: il sindaco Galiano in visita ai ragazzi del progetto estivo

Al lido Cala Mariposa prosegue il campus del Trani Autism Friendly: attività, laboratori e balneazione in uno spazio dedicato alla socializzazione e al benessere

Trani - giovedì 16 luglio 2026
Tra attività in acqua, laboratori creativi e momenti di gioco, il campus estivo del Trani Autism Friendly ha vissuto una mattinata speciale al lido Cala Mariposa, dove il sindaco Marco Galiano ha fatto visita ai partecipanti e agli educatori impegnati nel progetto. Insieme a lui erano presenti l'assessora comunale alla Cura Pina Tota e il consigliere comunale Fabrizio Ferrante, promotore dell'iniziativa, a testimonianza della vicinanza dell'amministrazione a un percorso che negli anni è diventato un riferimento per molte famiglie del territorio.

Il campus, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Trani, Gruppo Metropolis e il lido ospitante, coinvolge circa cinquanta ragazzi con diverse abilità, seguiti da una squadra composta da una ventina di educatori e da un'équipe di professionisti specializzati. Le giornate si articolano tra balneazione, yoga, laboratori educativi e attività di gruppo, in una struttura messa gratuitamente a disposizione dal lido, trasformata per tutta l'estate in un luogo dedicato all'inclusione.
Durante la visita, il sindaco si è intrattenuto con i ragazzi e con gli operatori, seguendo da vicino alcune delle attività che animano il campus fino alla fine di agosto. L'iniziativa, sostenuta interamente dal Comune, rappresenta una progettualità ormai consolidata, nata per offrire continuità educativa e momenti di serenità alle famiglie anche nei mesi estivi, quando spesso vengono meno i servizi legati al percorso scolastico.

Per l'amministrazione comunale, il campus TAF è una delle esperienze più significative del territorio, capace di coniugare inclusione, socializzazione e benessere. L'assessora Tota sottolinea il valore di pratiche che non si limitano a parlare di inclusione, ma la rendono concreta attraverso spazi, attività e relazioni. Anche Ferrante evidenzia la soddisfazione delle famiglie e dei ragazzi, un riscontro che conferma la bontà del progetto e la necessità di continuare a investire in percorsi strutturati. Il lido Cala Mariposa, grazie alla collaborazione con il Trani Autism Friendly, si conferma così un luogo simbolo dell'estate inclusiva tranese: un ambiente accogliente, aperto e pensato per garantire a tutti la possibilità di vivere il mare con serenità.
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