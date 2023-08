Percorsi di autonomia per persone con disabilità: affidata la progettazione definitiva

Affidato agli ingegneri Valerio Di Palo e Riccardo Santovito il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento di adattamento degli immobili siti a Trani alla via 124esima strada a denominarsi n.14/16/18: questi immobili "dovranno essere progettati e adattati per la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità. Ogni abitazione dovrà essere personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità individuali di ciascun beneficiario" secondo le linee guida del finanziamento di 715mila euro ottenuto dal Comune nell'ambito del Pnrr - interventi per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili (missione 5 – inclusione e coesione).Gli interventi finanziati mirano a favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, persone con disabilità e persone senza dimora. Nello specifico, la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà, soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente, servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione, forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out e iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo. Il Comune di Trani, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie, ha presentato manifestazioni di interesse per alcuni investimenti, tra cui appunto quello su "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"L'obiettivo dell'investimento è quello di fornire i servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. Una quota parte del suddetto investimento pari a € 150.000,00 è destinata agli aspetti infrastrutturali del finanziamento, in particolare alla realizzazione di unità immobiliari di cui usufruiranno i disabili beneficiari.Il Comune di Trani ha individuato quali immobili da dedicare alla realizzazione delle unità immobiliari oggetto del presente finanziamento i locali ubicati nel territorio comunale alla via 124° strada a denominarsi e i suddetti immobili dovranno essere progettati e adattati per la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità. Ogni abitazione dovrà essere personalizzata, dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità individuali di ciascun beneficiario.