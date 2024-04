In Villa comunale arriva il sistema di videosorveglianza, lunedì la presentazione

Lunedì 29 aprile 2024 alle ore 10:00 il DUC Trani presenta in villa comunale il sistema di video sorveglianza già attivo. Saranno presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il manager Mario Landriscina e ing. Savino Musicco della Cronotime.L'impianto di video sorveglianza è stato progettato ed installato dalla Cronotime srl, società che ha partecipato alla gara sul MePa.La Cronotime ha sede a Bari e realizzare impianti innovativi di rilevazione presenze e controllo accessi rivolti ad aziende ed enti pubblici.L'impianto attivato in villa comunale è realizzato con tecnologia in fibra ottica ed collegato direttamente alla centrale operativa di tutte le forze dell'ordine. Le telecamere di ultima generazione sono dotate di funzionalità che sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale per migliore il rilevamento e la registrazione dei dati.Nell'ottica del risparmio il Distretto Urbano del Commercio è riuscito ad avere una linea dati integrata a quella già esistente in villa comunale evitando così di sprecare ulteriori fondi per il collegamento delle nuove telecamere di videosorveglianza ad una nuova linea dati dedicata.