Trani: il Radar Photo Festival che racconta il mondo ed il futuro (imperfetto)

Unche, se pur ammirate, sono capaci di catapultare il visitatore in tutti quegli angoli del mondo dove sono state scattate.Questo il potere del ", festival internazionale di fotografia e impatto zero che,, sarà ospitato dalla città Trani contutte ispirate ai "".che, come dice la titolazione stessa,uno, ma su un futuro che, per via di scelte ambientali discutibili, si sta dimostrando sempre più ""."Quello che vogliamo mostrare è che l'arte può essere veicolo di messaggi importanti che ci riguardano tutti, dall'ecologia all'economia circolare. L'arte deve essere portatrice di tali messaggi". Così ai nostri microfonidella, nonché uno dei principali artefici della mostra."Questi artisti provenienti da tutta Europa ci raccontano la loro idea di futuro imperfetto. Dobbiamo necessariamente rivedere il modo che abbiamo di interfacciarci con l'ambiente in cui viviamo. Ogni artista ha investigato e ragionato sulle motivazioni di questo futuro imperfetto. Hanno provato ad offrire spunti di riflessioni importanti", ci diceinsieme al professor Albore.L'evento, organizzato dalla, (con la direzione artistica di Giovanni Albore e Adriana D'Alano), la curatela fotografica di Francesco Merlini e con il, presenta oltre 200 immagini per raccontare "Futuri imperfetti" fra sviluppo sostenibile e innovazione sociale."Evento unico. È la quarta edizione di Radar e la seconda che si svolge su Trani, con la collaborazione della scuola Spaziotempo. Orgogliosi come amministrazione. Gli occhi del mondo sono su Trani. L'obiettivo è dare respiro alla città con la cultura. La fotografia ci aiuta a vedere il mondo e la nostra città con occhi diversi. Vogliamo coinvolgere i giovani e siamo certi che la bellezza e la cultura salveranno il mondo, la fotografia rientra tra queste arti", così, ai nostri microfoni, sull'evento.ed esposti si vuoledel modo in cui l'azione umana stia rimodellando i confini ed i luoghi del mondo e di conseguenza il futuro rendendolo, troppo spesso, per l'appunto imperfetto.Tale intenzione trova fondamento nell'organizzazione della mostra stessa:del Radar Photo Festival è infatti: glisarebbero stati, tramite l'impiego di materiali già esistenti e favorendo pratiche di, promuovendo l'utilizzo di carta con semi piantabili, l'uso diIl viaggio dello spettatore seguirà una trama tanto mentale, quanto fisica: laalla scoperta degli scattiper giungere poi,tranese dove i visitatori troveranno allestite all'aperto le foto dei finalisti della Open Call, alloe alla poco distanteSi arriva infine a, che ospiterà scatti sugli effetti che il cambiamento e l'inchiesta fotografica sui disastri ambientali che hanno segnato la storia del nostro Paese.Undecisamenteche, oltre ad essere un, vuole essere, di coscienza collettiva e decisamente attuale, ponendo, a tratti in maniera cruenta, l'accento su come si stia mettendo a rischio il pianeta e della necessità di un cambiamento.