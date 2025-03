Villa Comunale, il polmone verde di Trani al collasso ha bisogno di cure

Una riqualificazione generale della Villa Comunale, per la quale, attraverso il piano dei lavori pubblici approvato a fine gennaio, sono stati stanziati fondi pari a circa 300 mila euro. Tali interventi afferirebbero: la messa in sicurezza del sito, il rifacimento di panchine, l'implementazione del verde pubblico e quanto necessario. In merito alle tempistiche, tali operazioni, dovrebbero distribuirsi nel corso dell'anno; Una ripresa dei due cantieri allocati sul lato destro della villa, con l'obiettivo di portare a termine i lavori, eliminando le già da tempo ingombranti transenne. Si dovrebbe operare per attuare un riversamento di ciottoli lungo i due tratti di costa del muraglione: rispettivamente alle spalle dell'ex (ed ormai deceduto e trapassato) acquario ed ove ora sorge il lido "La Bella Venezia". Il posizionamento dei ciottoli ha il duplice obiettivo di proteggere sia la costa che il muraglione stesso. «Questo intervento ha priorità assoluta - ha detto Ferrante - e sarà completato prima dell'estate, sono già avviate le procedure di attività preliminari per ripresa dei lavori con le varie verifiche del caso» così il Vicesindaco in merito a questo intervento. Un intervento diretto sarà attuato sul muraglione. «E' necessario intervenire con un rifacimento. Per tale operazione abbiamo a disposizione dalla regione una somma pari a circa 1.300.000 euro, messa a disposizione per il comune di Trani» spiega Ferrante. Le tempistiche di tale attività si legherebbero a quelle del riversamento dei ciottoli, in quanto saranno conseguenziali alle prime.

Social Video 2 minuti Villa Comunale di Trani al collasso, ha bisogno di cure Michele Straniero

"Che qualcuno salvi la Villa Comunale", questo il grido di "battaglia" che più di un tranese ha fatto suo confrontandosi con le rovinose condizioni della Villa Comunale. Come si è abbondantemente detto, infatti, la villa vive una condizione di stallo in merito a: non completamenti di lavori risolutivi delle maggiori problematiche, (erosione del muraglione affacciato sul mare), alla presenza, oramai stantia, di cantieri, bloccati dal lontano 2020 e alla mancanza di lavori di manutenzione vari, tra i quali i più evidenti sarebbero: il ripristino delle ringhiere arrugginite e il ripristino delle varie panchine smembrate.Sulle condizioni del parco cittadino, che negli scorsi articoli si era guadagnato il nome in codice di "polmone verde collassato", o prossimo al collasso, abbiamo interpellato il Vicesindaco avv. Fabrizio Ferrante che ci ha spiegato come dovrebbero attuarsi i vari interventi di ripristino. Le linee di intervento riguarderebbero:In conclusione si prospetterebbero tutte le giuste condizioni per un salvataggio in tempi prossimi del Polmone Verde tranese più che mai sofferente. L'augurio è che tali premesse non si perdano tra uno scirocco ed un maestrale, ma che si concretizzino il prima possibile considerato che la, in vista dell'estate, rappresenta quell'unica oasi di verde della città di Trani.