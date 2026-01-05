Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande

La seconda edizione del Festival delle Bande è giunta al termine ieri. Cinque domeniche, a partire dalla prima domenica di dicembre fino a ieri, in cui la città è stata allietata dalle bande, provenienti da diverse città, che hanno suonato per le vie cittadine dirigendosi verso la villa comunale per concludere con un concerto nella cassa armonica.Ieri mattina ha chiuso le danze del festival il Gran Concerto Bandistico "Biagio Abbate" di Bisceglie, con un repertorio operistico e bandistico degno di nota: dalla Sinfonia dell'Opera Norma fino alle danze viennesi, passando per un tributo a Domenico Modugno, il complesso bandistico è stato diretto dal Maestro Benedetto Grillo.D: Siamo giunti alla conclusione della seconda edizione del Festival delle Bande; possiamo fare un bilancio?R: Quando è nato, questo festival era un esperimento. All'inizio c'erano due volontà da parte nostra: una era quella di dare aria di festa rispettando le tradizioni; nel periodo natalizio la banda cittadina ci è sembrata, proprio come concezione, la cosa più adatta, perché la banda per le vie della città è festa è stupore per i bambini e ricordi per gli anziani. Quindi, da lì è scattata questa scintilla e abbiamo voluto osare, l'anno scorso in occasione dei 200 anni della Villa Comunale di Trani portando alla fine di questa marcia itinerante il concerto con la banda nella casa armonica e ha funzionato; quest'anno ha funzionato ancora di più. Devo dire che vedere bambini e soprattutto anziani spesso accompagnati dai figli è stata l'emozione e la soddisfazione più grande: dare arte, cultura, spensieratezza, felicità e ricordi. Io spero che questo Festival possa continuare perché, secondo me, il valore sociale che ha è altissimo.D: Abbiamo avuto modo di vedere che è un festival aperto anche ad altre città, visto che alche altre bande sono state ospiti della cassa armonica.R: Sì; la cultura non ha confini; la musica non ha confini, non ha colori, non ha limiti e non ha campanili. È fondamentale ragionare su larga scala quando si ha a che fare, appunto, con la cultura e con l'arte.