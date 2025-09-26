Splendida, ma trascurata e sciupata: il triste destino della Villa comunale di Trani

É l'ennesima segnalazione che giunge dai cittadini di Trani e non meraviglia questo, perché vedere quello che dovrebbe essere il nostro giardino pubblico - che dovrebbe essere tenuto come un gioiello - ancora abbandonato, trascurato, "rotto" e non riparato fa veramente pena e dispiacere. L'ennesimo invio di fotografie da parte di un nostro lettore ci dà l'occasione per notare quanto sia sbiadita e sciupata la bellezza della Villa comunale, con cantieri aperti ormai da anni e con ringhiere rotte, rattoppate fax transenne e reti. Che impressione devono avere della Città i turisti attratti da quel piccolo angolo di verde che spunta dalla città vecchia, quando poi quello che trovano è il giardino pubblico di una città bella, elegante e dalla storicità importante come Trani? Arrivano e chiedono con disarmante semplicità: "Come mai le panchine sono rotte? Come mai questo locale appare abbandonato? Come mai questa rampa non porta a nulla? E questi cespugli selvaggi? Come mai tutto appare così trascurato?" E non si sa cosa rispondere perché la pena è davvero nel cuore di tutti i cittadini.Questo ennesimo sollecito non è un rimprovero. È semplicemente un monito a considerare il giardino pubblico di Trani, la Villa comunale, come il salotto della nostra Città, e che meriterebbe sicuramente - come viene richiesto da anni - più manutenzione, più cura e magari nuove idee per valorizzarlo e renderlo sempre più fruibile. Renderlo un luogo di gioco per i bambini che sia ben manutenuto e protetto, un luogo di quiete, riposo e studio, magari con servizi migliorati, anche bagni pubblici aperti continuamente durante l'orario di apertura (neanche le pause pranzo delle gite scolastiche sono possibili all'interno proprio per i servizi chiusi), ma anche magari un luogo di impulso culturale all'aperto, un open space che abbia il sapore della storia di Trani, così ricca di personaggi, di scrittori, così ricca di storia, di arte, di cultura, di sapere e di sapienza.