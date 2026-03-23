Trani: moria di tartarughe in Villa Comunale
Trani: moria di tartarughe in Villa Comunale
Cronaca

Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali

Le immagini diffuse da Vittorio Somma sollevano dubbi sulla gestione e sulle condizioni igienico-sanitarie della vasca all'ingresso del parco.

Trani - lunedì 23 marzo 2026 13.42
La città si interroga sulle sorti delle tartarughe ospitate nella Villa Comunale. Nelle ultime ore, la quiete del parco pubblico è stata turbata da una segnalazione che ha rapidamente fatto il giro del web, accendendo i riflettori su una vicenda dai contorni ancora poco chiari.

A sollevare il caso è stato Vittorio Somma, figura storica del territorio noto per aver curato per anni l'acquario e la voliera della villa. Attraverso il proprio profilo social, Somma ha pubblicato un reportage fotografico che non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni: negli scatti, infatti, sarebbero ritratte alcune tartarughe senza vita all'interno della vasca posta all'ingresso del giardino.

Secondo la ricostruzione dell'esperto, non si tratterebbe di un episodio sporadico, bensì del tragico epilogo di una situazione di grave incuria. Somma parla apertamente di una vera e propria "moria" di animali, denunciando uno stato di abbandono sistematico caratterizzato, in particolare, da carenze alimentari e da condizioni di vita inadeguate.

Il mistero sulle cause
Al momento, la denuncia sollevata sui social resta, dal punto di vista formale, una testimonianza privata. Non risultano, infatti, comunicazioni ufficiali o interventi da parte degli uffici comunali o degli enti preposti alla tutela animale. Non è noto se siano stati avviati accertamenti veterinari per stabilire le cause dei decessi o se siano previsti sopralluoghi urgenti per verificare lo stato di salute degli esemplari sopravvissuti.

La cittadinanza, intanto, attende chiarimenti. In molti si chiedono chi sia responsabile della gestione corrente della struttura e se la manutenzione degli spazi dedicati alla fauna locale sia effettivamente al centro delle priorità dell'amministrazione.

tl@
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