Riqualificazione ex sciala De Simone, soddisfazione del gruppo CON

COMUNICATO STAMPA. Siamo soddisfatti per i recenti interventi di riqualificazione della litoranea di Trani, un progetto che abbiamo sostenuto con impegno e determinazione. Negli ultimi anni, grazie ad un lavoro costante, abbiamo potuto assistere a significativi miglioramenti che hanno reso la nostra costa ancora più accogliente e fruibile per cittadini e turisti. Questi sforzi hanno reso la litoranea un luogo ideale per trascorrere momenti di relax e svago, contribuendo al benessere della comunità.Non solo per quanto riguarda i lavori partiti all'ex sciala Antonio De Simone, sul lungomare Cristoforo Colombo, ma anche i lavori di riqualificazione della costa sud. Questi interventi rappresentano un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e la valorizzazione del paesaggio locale. Da Matinelle a Ponte Lama, il progetto mira a trasformare l'area in uno spazio più accogliente e sostenibile, promuovendo attività ricreative e favorendo la fruizione del territorio da parte dei residenti e dei turisti. Questi interventi non solo miglioreranno l'estetica della costa, ma contribuiranno anche a stimolare l'economia locale, creando nuove opportunità di lavoro e favorendo un approccio più consapevole alla gestione delle risorse naturali.Tuttavia, è fondamentale ricordare che la bellezza del nostro mare deve essere accompagnata da un comportamento rispettoso, decoroso e responsabile. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a godere delle meraviglie della nostra costa, ma con la giusta misura. Non possiamo dimenticare, infatti, l'episodio del rapporto sessuale avvenuto su una spiaggia di Trani, un evento che ci ricorda quanto sia importante mantenere il decoro delle nostre spiagge.In conclusione, godiamoci il mare, ma non troppo !