Campagna contro la dipendenza digitale: on line il video di sensibilizzazione

È online sui canali social della Città di Trani il video conclusivo della campagna di sensibilizzazione "Prigionieri dello Schermo", promossa dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie, guidato dal Dirigente Alessandro Nicola Attolico, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Shalom, ente gestore del servizio di Segretariato Sociale – Porta Unica di Accesso.Il video rappresenta il momento finale di un percorso educativo dedicato al tema della dipendenza digitale tra i giovani e vede come protagonisti gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "Dell'Olio Cosmai" di Trani e del Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Bisceglie, coinvolti attivamente nelle attività di sensibilizzazione svolte nei mesi scorsi.La campagna è nata con l'obiettivo di promuovere una riflessione sull'utilizzo sempre più intenso di smartphone, social network e dispositivi digitali, evidenziando l'importanza di un rapporto equilibrato con la tecnologia e il valore delle relazioni umane, della socialità e della partecipazione attiva. Il video, realizzato con il supporto dei ragazzi coinvolti nel progetto, raccoglie e rilancia il messaggio della campagna attraverso immagini e testimonianze capaci di parlare direttamente ai coetanei. Un invito a interrogarsi sulle proprie abitudini digitali e a riscoprire il valore del tempo vissuto nelle relazioni autentiche."La dipendenza digitale è una sfida educativa che riguarda l'intera comunità - dichiara il dirigente, Alessandro Nicola Attolico - e con questa iniziativa abbiamo voluto offrire ai giovani uno spazio di riflessione e confronto, rendendoli protagonisti di un messaggio di sensibilizzazione rivolto ai loro coetanei e alle famiglie. Il video rappresenta il risultato concreto di questo percorso e il punto di partenza per continuare a promuovere una cultura digitale più consapevole".Con la pubblicazione del video si conclude ufficialmente la campagna "Prigionieri dello Schermo", confermando l'impegno dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani e Bisceglie e della Cooperativa Sociale Shalom nella promozione del benessere giovanile e nell'educazione ad un uso responsabile delle tecnologie digitali.