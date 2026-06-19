Posteggi temporanei per festa del Carmine e San Nicola: proroga scadenza

E' stato prorogato l'avviso pubblico per l'assegnazione temporanea dei posteggi su aree pubbliche per la festività della Beata Vergine del Carmelo e di San Nicola il Pellegrino: la nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24 giugno 2026.Le graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione dei posteggi verranno pubblicate sul sito ufficiale del Comune di Trani.La pubblicazione delle graduatorie equivale ad ogni effetto quale notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. L'assegnazione dei posteggi non costituisce automaticamente titolo autorizzatorio, che verrà rilasciato dall'ufficio competente per materia