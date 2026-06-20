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Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro

Il Comune chiarisce: gli avvisi sono stati emessi per consentire il riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 giugno

Trani - sabato 20 giugno 2026 10.03
Si informano i contribuenti che, al fine di riconoscere il bonus sociale TARI 2025 entro la scadenza prevista da ARERA (30 giugno) sono stati inviati gli avvisi di pagamento relativi all'acconto TARI 2026 anche se inferiori a 12 euro.
Si precisa che i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di pagamento inferiore a 12 euro non dovranno procedere al versamento del tributo
  • Comune di Trani
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