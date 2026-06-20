Enti locali
Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro
Il Comune chiarisce: gli avvisi sono stati emessi per consentire il riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 giugno
Trani - sabato 20 giugno 2026 10.03
Si informano i contribuenti che, al fine di riconoscere il bonus sociale TARI 2025 entro la scadenza prevista da ARERA (30 giugno) sono stati inviati gli avvisi di pagamento relativi all'acconto TARI 2026 anche se inferiori a 12 euro.
Si precisa che i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di pagamento inferiore a 12 euro non dovranno procedere al versamento del tributo
Si precisa che i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di pagamento inferiore a 12 euro non dovranno procedere al versamento del tributo