Parco di via delle Tufare, completata implementazione luci

Sono stati completati i lavori di potenziamento dell'illuminazione del parco di via delle Tufare, a cura della City Green Light. A renderlo noto è il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante. "L'intervento - spiega - è volto a migliorare gli standard di sicurezza del parco ed a valorizzare ulteriormente l'opera pubblica realizzata dall'Amministrazione Comunale in un'area che, fino a un decennio fa, si presentava degradata e senza alcuna opera di urbanizzazione. Sono stati installati 28 nuovi punti luce per incrementare la sicurezza e migliorare la fruibilità del parco nelle ore serali".Nei prossimi giorni, City Green Light aprirà nuovi cantieri in due siti di grande importanza per la città: il Parco Petrarota (conosciuto anche come area parco di villa Bini) ed il Monastero di Santa Maria di Colonna. Si tratta di interventi particolarmente importanti per la città di Trani, dove il gestore della Pubblica Illuminazione sta portando a compimento un importante progetto di riqualificazione dell'intero sistema di illuminazione pubblica, con la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti led più efficienti e durature, che porteranno a un risparmio energetico superiore al 70%. Al termine dei lavori la Città di Trani conseguirà un risparmio di oltre 2.350.000 kWh/a e una riduzione delle emissioni pari a 600 tonnellate di CO2/anno: l'equivalente dell'anidride carbonica assorbita da 6.308 alberi di acero campestre piantati sul territorio.Il contratto di gestione della pubblica illuminazione con il Comune di Trani, che ha aderito al Servizio Luce 4 Consip, ha una durata complessiva di 9 anni e comprende la gestione, la manutenzione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell'energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. L'importo complessivo degli investimenti sul territorio, di 2.711.952,87 €, comprende, oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, anche la riqualificazione di linee ammalorate, 150 sostegni circa, 70 quadri elettrici di distribuzione circa con spromiscuamento rispetto alla distribuzione e 100.000 € di ulteriori investimenti per la valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino.Si ricorda che per segnalare il guasto su uno o più lampioni è attivo un Call Center presidiato 365 giorni l'anno h 0-24 raggiungibile attraverso i seguenti canali: mail (segnalazioni.trani@citygreenlight.com), numero verde (800642120), APP (City Green App) disponibile per iOS e Android. Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l'etichetta composta da 4 o 5 cifre in verticale applicata ad una altezza di circa 2.5 metri da terra in allineamento sotto il punto luce. È inoltre disponibile e scaricabile la APP "CityGreenApp" dedicata per sistemi iOS e Android con la quale è possibile segnalare eventuali anomalie e disfunzioni dell'impianto.