Scuole Montessori, Cezza e San Paolo chiuse venerdì 28 e sabato 29 marzo

Per intervento di sanificazione dei serbatoi e delle reti idriche

Powered by

Per urgente intervento di sanificazione dei serbatoi e delle reti idriche a servizio del plessi di scuola dell'infanzia Montessori, San Paolo e Cezza, preso atto della disponibilità acquisita da una ditta specializzata per le giornate di venerdì 28 e sabato 29 marzo (con conseguente necessità di svuotamento dei serbatoi e sospensione dell'erogazione idrica, sino a completamento delle attività) il sindaco con propria ordinanza ha disposto la chiusura delle tre scuole per l'intera giornata di venerdì 28 e sabato 29 marzo 2025.