Coloriamo l'anima, storie di rinascita nello chalet della Villa comunale

L'associazione "I colori dell'anima" il 19 Maggio in villa comunale presso lo Chalet alle ore 19.30, con il patrocinio gratuito della città di Trani e Autism Friendly Trani, ha organizzato: "Coloriamo l'Anima", una serata dedicata ai colori e alla Ri-nascta di donne meravigliose con testimonianze di donne che affrontano percorsi di terapia.Ci sarà una Performance a cura di Rosalí Verrde,e ci sarà come ospite, Angela Bini, semifinalista a The Voice senior. Sarà presente anche Giulietta, la mamma di Martina Luoni.Una serata emozionante per vivere momenti di bellezza autentica, con la partecipazione di Barone, Blasi, Yaw comunication, Rossella Capogrosso e Mariella Capogrosso, Lamacupa Azienda Agricola, con ingresso libero.