Atti vandalici in villa, Corraro: «I responsabili individuati e sanzionati pesantemente»

«Gli ultimi atti vandalici avvenuti nella nostra villa comunale, pongono ancora una volta la problematica dell' inciviltà di alcuni nostri concittadini che non avendo altro di meglio da fare si accaniscono sulle giostrine riservate al divertimento dei più piccoli.Contemporaneamente avanza il problema della sicurezza nei luoghi pubblici e dei controlli sugli stessi. È indubbio che vadano individuati e sanzionati pesantemente, come già si sta procedendo, gli autori di questi atti di inciviltà ma allo stesso tempo chiediamo che l'amministrazione si attivi con tempestività per individuare ulteriori soluzioni per reprimere queste incivili condotte e assicurare la sicurezza dei luoghi specialmente se dedicati ai più piccoli che inconsapevoli dei rischi possono andare incontro ad incidenti.Il nostro impegno sarà quello di portare questo argomento nel prossimo consiglio comunale per porre al centro della discussione questo problema che rientra nel più generale problema della sicurezza cittadina e trovare insieme ulteriori soluzioni».