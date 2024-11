Emozioni...tutte per me, in villa comunale torna l'appuntamento di Città dell'Infanzia

In occasione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il 24 novembre – nella Villa comunale di Trani, Città dell'Infanzia, con il patrocinio di Opes – Comitato provinciale Bari e il sostegno economico del Comune di Trani, festeggerà i suoi 10 anni di attività nel terzo appuntamento annuale "Emozioni …tutte per me", un viaggio magico tra colori e sentimenti.I bambini avranno l'opportunità di esplorare le proprie emozioni attraverso sport, laboratori creativi e coinvolgenti. Un momento unico per imparare a riconoscere, esprimere e condividere le proprie sensazioni!Con la preziosa collaborazione di Judo Trani, Circolo Tennis Trani, Balance Academy e vari professionisti del settore come la dott.ssa Iolanda d'Abbruzzo, dott.ssa Francesca Tiseo, dott. Giorgio Pagnotta, dott.ssa Marianna Albanese, dott.ssa Angela Croce, Annalisa Stillavato e Cinzia Faconda il progetto "Emozioni…tutte per me" diviene un'esperienza unica per i bambini. Attraverso un mix di attività, i piccoli partecipanti si sentiranno protagonisti di una storia indimenticabile. Le arti marziali, il tennis da tavolo, l'hip hop, i giochi pedagogici, l'arteterapia, la psicomotricità, il cake design e il body painting saranno al centro di questa avventura.Ogni attività è pensata per stimolare la creatività, la coordinazione e il lavoro di squadra, offrendo ai bambini l'opportunità di esplorare nuove passioni e sviluppare competenze personali. L'obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e stimolante, dove i piccoli sognatori potranno esprimere sé stessi e vivere un'esperienza di crescita unica, ricca di divertimento e apprendimento.I lab, gratuiti, sono tutti a numero chiuso.Prenotazioni su https://www.cittadellinfanzia.it/prenotazioni.phpInsieme, costruiamo un futuro dove ogni emozione conta!