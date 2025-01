In “ricrescita” la foresta personale di San Domenico

Powered by

Uno dei panorami più belli della città di Trani è senz'altro offerto dalla sua villa affacciata sul mare, tuttavia, il colpo d'occhio che si ha entrando in quest'ultima, iniziare molto prima, ovvero da quel piazzale d'ingresso al parco cittadino, sul quale s'affaccia ladi, nome in codice "".La chiesa,di lavori/operazioni mai finite,dall'ormai remoto, ciò ha consentito alle, rendendo il già poco gradevole spettacolo di "" ancor più selvaggio e disordinato.Le foto, arrivate con lo scopo di segnalare la situazione, mostrano chiaramente la ricrescita di erbacce frontalmente all'ingresso della basilica, nonché di detriti vari che vento ed intemperie hanno concorso a portare sul posto."Non molto tempo fa, all'incirca uno/due mesi fa, fu effettuata una pulizia del piazzale di San Domenico rimuovendo le erbacce e sterpaglie sbucate qui e lì. Ma se la manutenzione non è ciclica serve a poco" questo il commento diPer quanto sia innegabile la decisività della pulizia del piazzale "incartato" va però constatato quanto sia altrettanto, oltre che concreto,che sbarra l'entrata e la facciata barocca da ormai troppo tempo.L'augurio èancheper riportare la chiesa disponibile alle visite del pubblico ed alle celebrazioni. Anche perchéche affonda le suesicuramentepiù di qualcosa