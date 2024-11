Trani ospita la cerimonia provinciale del 4 novembre

In occasione Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate atteso l'intervento del prefetto e dei sindaci dei Comuni co-capoluogo della BAT

Powered by

Avrà respiro provinciale la cerimonia in programma a Trani lunedì 4 novembre in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate.In villa comunale, a partire dalle ore 10, è prevista la partecipazione, oltre che delle autorità locali, anche del prefetto della Provincia BAT, Silvana D'Agostino, e dei sindaci degli altri due Comuni co-capoluogo della Sesta Provincia.La manifestazione avrà inizio alle ore 10 con Alza bandiera, Onore ai Caduti e Deposizione di Corona.Nel corso della cerimonia provinciale, l'Amministrazione comunale della Città di Trani, attraverso il sindaco, Amedeo Bottaro, conferirà alle associazioni d'Arma un attestato di merito per "la costante e significativa partecipazione alle manifestazioni istituzionali annuali organizzate dall'Ente" a testimonianza della dedizione e del profondo senso del dovere nonché del rispetto verso i valori fondanti della nostra società.