Bambini! oggi a Trani arriva il "Cantastorie a pedali" in Villa!

Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta "side-car" gironzolano per la città per raccontare storie ai bambini. La bicicletta è realizzata con pezzi recuperati da biciclette d'epoca, al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine (ad indicare che con la lettura si vola conla fantasia); una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car, che diventa palco per l'attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie! Una narrazione interattiva che attraverso l'utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e incanto! Temi delle storie: Mito, Ambiente, Magia comica, Pifferaio magico, e tanti altri ancora…Giovedì 18 luglio a Raccontando Sotto Le Stelle arriva il …CANTASTORIE A PEDALIspettacolo di narrazione in biciclettaideazione e regia: Dino Parrottacon: @Dino Parrotta, Loris Leoci@Compagnia Teatro dei leggeri- I MakeC/o Boschetto della Villa Comunale di TraniPrenotazione obbligatoria tel 347 347 4958Dai 4 ai 99 anniIngresso 5 euroApertura Biglietteria ore 20,30Inizio spettacolo ore 21Rassegna teatrale per bambini e famiglie con il sostegno di Città di Trani