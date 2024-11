Lavori in villa comunale, Cinquepalmi: «Il cantiere fermo e abbandonato da anni»

«Le antiche mura federiciane della nostra villa comunale continuano a sgretolarsi sotto il moto ondoso del mare. I contratti si risolvono per grave inadempimento, negligenza e ritardo»: lo dichiara Mariagrazia Cinquepalmi, ex consigliera comunale.«Il cantiere nella villa comunale è fermo e abbandonato da anni, il direttore dei lavori e il Rup dovrebbero assumere tutti gli atti consequenziali.Mi riferisco ai lavori urgentissimi di rigenerazione e ripascimento di quattro tratti di litorale, tra cui era ricompreso il tratto ai piedi del muro danneggiato di contenimento della villa comunale, finanziati con somme nell'ambito dell'Accordo di Programma fra il Ministero dell'ambiente, quello delle Infrastrutture e la regione Puglia, per Euro 1.530.000,00, sono stati aggiudicati in favore della società Favellato per l'importo di Euro 991.760,00.La gara è stata aggiudicata ben 5 anni fa, nel lontano 2019. In data 22/12/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la suddetta società, in data 20/1/2021 sono stati consegnati i lavori.A distanza di 5 anni il cantiere giace in totale stato di abbandono, l'amministrazione non comunica alla città le cause che impediscono l'esecuzione dei lavori. Assistiamo impotenti a questo ulteriore, ennesimo atto di vandalismo ai danni della città.In nome di quella comunicazione e trasparenza, così tanto di attualità in questi giorni, attendiamo speranzosi notizie da chi ci amministra».