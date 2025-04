Caitlan Rinaldy, successo per il concerto all' Auditorium della Scuola “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” di Trani

2 foto Caitlan Rinaldy

Il giorno 25 Marzo si è tenuto un concerto di rilievo internazionale presso l'Auditorium del plesso "Bovio" dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" di Trani. Ad esibirsi è stata la bravissima pianista australiana Caitlan Rinaldy, ventunenne, uno dei più grandi talenti del panorama pianistico internazionale. Una grande occasione, un momento formativo unico per gli studenti, affascinati dal virtuosismo e dall'espressività dell'artista.Hanno preso parte al concerto gli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria e anche la delegazione degli alunni e dei docenti provenienti dalla Germania nell'ambito del Progetto Erasmus. Rinaldy è stata vincitrice nel 2024 del Concorso Internazionale Pianistico "Premio Mauro Paolo Monopoli" di Barletta e del Premio "Nuovo Imaie"; il suo concerto rientra nella programmazione delle tantissime attività culturali e musicali che la scuola offre ai propri studenti.Il concerto, organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Beathoven di Barletta, rientra nel tour di 6 Concerti che Rinaldy sta tenendo qui in Italia; le prossime tappe del tour saranno presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro "U. Giordano" di Foggia, l'Auditorium Gos di Barletta.Il programma ha previsto l'esecuzione della Ballata n.3 in la bemolle maggiore e il Notturno op. 48 n.1 di Chopin; Après une lecture du Dante: fantasia quasi sonata di Liszt; 3 intermezzi op. 117 di Brahms; Islamey - Fantasia Orientale, op. 18 di Balakirev. L'Istituto Comprensivo Rbpd continua dunque ad offrire grandi opportunità formative ai propristudenti; la scuola, diretta dal prof. Giovanni Cassanelli, conferma la propria dimensione di polo culturale internazionale; un evento di spessore per la scuola ad indirizzo musicale della nostra città che sarà ancora protagonista a breve degli eventi culturali della città con i consueti Concerti di Primavera.