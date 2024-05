Bicentenario della nascita della Villa Comunale di Trani, tutte le iniziative

In occasione del Bicentenario dalla fondazione della Villa comunale di Trani abbiamo, d'intesa con il Comune di Trani, altre Associazioni, Scuole, Ordine degli Architetti BAT, Politecnico di Bari stilato un programma culturale e di svago.Tale serie di eventi ha lo scopo di promuovere e valorizzare uno dei giardini più belli e storici della nostra Regione, facendo conoscere ad un pubblico più ampio le peculiarità, le potenzialità e le possibili utilizzazioni di un luogo così affascinante e prestigioso.​A questo scopo si sono resi disponibili:Italia Nostra Consiglio Regionaleil Politecnico di Bariil Liceo Scientifico Vecchila Scuola Secondaria di I Grado - Rocca Bovio Palumbola Scuola Primaria Mons. Petronelliil Consiglio dell'Ordine degli Architetti BATla Società Dante Alighieri- sezione di Tranil'Ass.ne Le Avvocate Italianel'Ass.ne Ambiente PugliaL'Ass.ne Trani NostraL'Ass.ne Time AutL'Ass.ne Domenico SarroPalazzo Beltrani​E' stato all'uopo stilato un programma, che vedrà la Villa Comunale impegnata in eventi musicali, tavole rotonde, eventi didattici.Maggio 11-18"Settimana del Patrimonio culturale di Italia Nostra 2024 - Parchi e Giardini urbani"inserimento della Villa Comunale di Trani nel programma nazionale 11- 18 maggio14- Maggio Villa Comunale – ore 10,30 – Scuola Secondaria di I Grado - Rocca Bovio Palumbo – "Guide creative nel paesaggio " – gli alunni guideranno la cittadinanza in percorsi conoscitivi e ludici all'interno degli spazi della Villa comunale15- Maggio – ore 15.30 - Scuola Petronelli -Visita guidata e Passeggiata Patrimoniale: mostra dei lavori prodotti dagli alunni delle classi quinte durante i laboratori di ricerca.17- Maggio apertura del programma con conferenza stampa e seminario presso Palazzo Beltrani ore 17.00.saluti- Avv. Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani- Arch. Andrea Roselli – Presidente Ordine Architetti Bat- Arch. Francesca Onesti – Presidente Italia Nostra sezione di TraniRelazioni- Prof. Maria Raffaella Cassano presidente Italia Nostra Puglia – Giardini e pittura di giardino nel mondo romano.- prof. Loredana Ficarelli - Prorettrice Politecnico di Bari – Il Giardino nelle città mediterranea.- Prof. Angela Tannoia Dirigente Liceo Scientifico Vecchi- Valdemaro Vecchi e i suoi giardini di carta.- Prof. Giuseppina Tota Dirigente Scuola Petronelli presentazione della ristampa di un libretto del 1967 "Le amiche piante" allora realizzato dal Comune di Trani con la Scuola Petronelli .- Prof. Giovanni Cassanelli Dirigente Scuola Media Rocca- Bovio- Palumbo – dall'Erbario del 1970 al progetto Qr code per le singole piante ed emergenze artistiche e architettoniche della Villa Comunale.Prof. Pina Cutolo Consigliere nazionale Italia nostra – " La tutela paesaggistica delle alberature urbane, quadro normativo di riferimento.Modera Avv. Giuseppina Chiarello – Italia Nostra Trani