Basket femminile, la JuveTrani è salva: resta in B

Si conferma ancora la società tranese di basket con la squadra nella categoria più alta la ASD New Juve Trani che vince anche Gara 2 a Maddaloni (37-45 il risultato finale) e raggiunge l'obiettivo salvezza nel campionato di Serie B Femminile nazionale.Dopo il 58-33 dell'andata in Gara 1, le ragazze arrivano a Maddaloni cariche e trovano un avversario mai domo: un match punto a punto in cui però l'evidente superiorità fisica ed esperienza delle bianconere riesce a tenere a bada Maddaloni. Ed è infatti proprio nei momenti cruciali che il team allenato dal duo Totaro-Rasoli riesce ad allungare, sfruttando anche qualche errore avversario, portando a casa la vittoria che vale tutta una stagione.Una vittoria che tutta la società ha dedicato alla propria giocatrice Joana Macello, che nei giorni scorsi è dovuta tornare nel suo paese d'origine, in Argentina, a causa della prematura scomparsa della sua cara mamma. E, per ricordarla, prima dell'inizio del match si è tenuto anche un minuto di silenzio con approvazione della Federazione, un momento fortemente voluto dai coach Matteo Totaro e Andrea Rasoli, insieme a tutto lo staff della Juve Trani.Una stagione ricca di soddisfazioni, insomma, culminata con l'obiettivo che ci si era prefissati: sforzi e sacrifici ripagati poi con tanti bei risultati in casa e su diversi campi di tutto il Sud Italia, occasione per incontrare anche squadre più attrezzate e nel frattempo crescere, senza mai abbattersi quando il risultato non sorrideva alle tranesi.La società tutta ringrazia quanti hanno contribuito ad un'altra magnifica annata: le proprie giocatrici, i coach, i nostri fantastici tifosi, tutti gli sponsor che anche quest'anno in gran numero, hanno sostenuto l'ambizioso progetto, tutto lo staff dirigente e tecnico e vi da appuntamento alla stagione 2024/2025, per un altro anno insieme, ancora in Serie B!