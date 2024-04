Archiviazione morte Raffaele Casale, il padre: "Dagli atti sparite foto e registrazioni"

"Non finirà qui, non finirà qui con l'archiviazione": così il padre e i familiari del giovane chef Raffaele Casale, morto in un incidente stradale con la moto su un tratto di strada via martiri di Palermo che presentava e presenta una serie di criticità che avrebbero causato il tragico evento. Il signor Casale denuncia in particolare l'assenza agli atti di registrazioni telefonica con gli operatori Amiu e della mancanza di fotografie realizzate la mattina dopo l'incidente con il tratto di strada non solo usurato ma anche coperto da un tappeto di aghi di pino. La scarsa illuminazione e la criticità della pista ciclabile avrebbero fatto il resto nell' intervenire nella dinamica della tragedia. Verrà sicuramente fatta opposizione all'archiviazione , ma gli sfoghi sui social del padre di Raffaele continuano a denunciare quella che a suo avviso è una omertà per proteggere chi dovrebbe pagare per la morte di suo figlio.