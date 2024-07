Processo Danilo Quarto: oggi in Tribunale la prima udienza

Questa mattina presso il Tribunale Penale di Trani si è celebrata dinanzi al giudice dott.ssa Masellis la prima udienza del processo ai danni del sig. Danilo Quarto, chiamato a rispondere di appropriazione indebita da circa 200 tifosi tranesi. La vicenda risale all'estate del 2020, allorquando il Quarto pubblicizzava l'iscrizione della "United Sly Trani" al campionato di calcio di eccellenza 2020/2021, con la conseguente apertura della campagna abbonamenti per le partite casalinghe presso lo Stadio Comunale di Trani. Con un repentino cambio di rotta, la squadra non veniva più iscritta al campionato di eccellenza ed il sig. Danilo Quarto spariva con i soldi degli abbonamenti. Gran parte dei tifosi hanno deciso di rivolgersi all'Avv. Giovanni Marchio per perseguire il Quarto per appropriazione indebita. All'udienza di questa mattina, il sig. Quarto si è costituito in giudizio attraverso il suo difensore di fiducia, che ha sostituito quello d'ufficio precedentemente assegnatogli. Il giudice ha formalmente ammesso la costituzione di parte civile che l'Avv. Marchio ha proposto per i suoi assistiti. La causa è stata rinviata al prossimo 17 dicembre per l'inizio della fase istruttoria.