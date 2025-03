L'Avv. MicheleAlfredo Chiariello confermato Presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani

L'Avv. MicheleAlfredo Chiariello è stato confermato, per il secondo mandato consecutivo, Presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani.Dopo la prima elezione avvenuta nel 2023, la fiducia dell'Assemblea è stata nuovamente rinnovata questa volta per quattro anni, come da modificato Statuto, confermando il suo impegno e la sua dedizione nella guida dell'Associazione.All'esito delle votazioni, tenutesi presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, sono stati eletti come consiglieri gli Avvocati Antonio De Simone, Pietro Fiorella, Marianna Delvecchio, Dario Figliolia, Caterina D'Accorso e Salvatore Stasi, mentre l'Avv. Laura Buzzerio è stata eletta membro supplente.-Il Collegio dei Probiviri sarà composto dagli Avvocati Luigi Fiorella, Ruggiero Fabio Mennuni e Maria Franca Berardino, con l'Avv. Ambrogio Morgigno in qualità di componente supplente.-Il Direttivo si compone in gran parte di membri già presenti nel precedente mandato, a dimostrazione della solidità del gruppo e dell'unità d'intenti. Sono tutti professionisti di altissimo valore e di fiducia dell'Avv. Chiariello, che ha voluto fortemente avere loro al suo fianco per affrontare questa nuova avventura con determinazione ed entusiasmo, proseguendo il lavoro avviato e puntando a nuovi ambiziosi obiettivi.-La Camera dei Giuslavoristi di Trani, fondata nel 2004, è una delle associazioni forensi territoriali più storiche del territorio. Senza scopo di lucro e apartitica, essa ispira la propria azione ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana. L'Associazione riunisce Avvocati che operano in modo rilevante nel settore del diritto del lavoro, con l'obiettivo di promuovere la cultura giuslavoristica, la Giustizia del Lavoro e la tutela della professione forense.-Con questa rinnovata squadra, la Camera dei Giuslavoristi di Trani si propone di continuare a rappresentare un punto di riferimento per la categoria, contribuendo allo sviluppo e all'approfondimento delle tematiche giuridiche legate al mondo del lavoro.