Centrone
Centrone
Cronaca

Rubano la telecamera di sicurezza nelle campagne, la denuncia di Michele Centrone

Il coordinatore di Trani Libera denuncia il furto di uno degli impianti installati nelle campagne di contrada Moridano

Trani - lunedì 22 giugno 2026 19.40
Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle campagne tranesi, in contrada Moridano, dove ignoti hanno addirittura tagliato un palo per portare via una telecamera di videosorveglianza installata per contrastare furti e abbandono illecito di rifiuti.
A denunciare l'episodio è Michele Centrone, consigliere comunale di Trani Libera, che parla di un fatto "paradossale e preoccupante".
«Siamo di fronte al colmo dei colmi: è stata rubata proprio la telecamera che avrebbe dovuto contribuire a individuare i responsabili di furti e reati nelle zone rurali. Un episodio che lascia sconcertati e che impone alcune riflessioni», afferma Centrone.
La telecamera faceva parte del sistema composto da 14 dispositivi installati nelle campagne cittadine con l'obiettivo di aumentare la sicurezza nelle aree agricole e contrastare gli scarichi abusivi. Per questo motivo, secondo Centrone, l'accaduto solleva numerosi interrogativi.
«Com'è possibile che nessuno si sia accorto di quanto stava accadendo? Le telecamere non dovrebbero essere collegate a una centrale operativa o comunque monitorate? L'interruzione del segnale non dovrebbe far scattare un allarme immediato?», si chiede l'esponente politico.
Per Centrone il problema non riguarda soltanto il furto del dispositivo, ma l'efficacia complessiva del sistema di controllo predisposto dall'amministrazione.
«Se non siamo in grado di proteggere nemmeno gli strumenti che dovrebbero garantire la sicurezza dei cittadini e degli agricoltori, allora è legittimo domandarsi quanto sia realmente efficace il sistema. Installare tecnologia con risorse pubbliche e poi lasciarla senza un adeguato monitoraggio non significa fare sicurezza, ma rischia di trasformarsi in una semplice operazione di facciata».
Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di fornire chiarimenti sull'accaduto e sulle modalità di gestione degli impianti di videosorveglianza presenti nelle campagne tranesi.
  • Furto
Altri contenuti a tema
Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada Furto a Trani contro l’associazione “Zampine felici”: rubate scorte e attrezzature per i gatti salvati dalla strada Danno stimato in circa 5mila euro. L’appello delle volontarie: “Aiutateci a ripartire”
Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale Operazione della Procura di Catania contro la pirateria IPTV: 31 indagati, oscurati oltre 100mila utenti in Italia
Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica Il dispositivo salvavita trovato dalla Polizia nella teca da cui era stato sottratto
Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica Rubato per la seconda volta il defibrillatore in piazza della Repubblica Il dispositivo salvavita era stato installato a ottobre
1 Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica Violenza inaudita a Trani: donna aggredita con un pugno in pieno volto da scippatore in bici elettrica L'episodio di aggressione sul cavalcavia di Via Papa Giovanni XXIII evidenzia una preoccupante escalation di criminalità e violenza gratuita in città
Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Territorio Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia Tra i numeri preoccupanti anche i tentati omicidi e i danneggiamenti con incendio
Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani Sono 18 gli Atm disattivati in Puglia dalle 19 alle 8.30 per arginare l’ondata di furti
Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani Politica Bassorilievo rubato in chiesa: "Atto ignobile" e Di Leo (Lega) scrive al Sindaco ponendo il caso sicurezza a Trani Dopo il furto in via Malcangi, il capogruppo della Lega chiede se l'area sia videosorvegliata
Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza
22 giugno 2026 Battiti Live 2026: oggi alle 18:00 a Trani la conferenza stampa sulle misure organizzative e la sicurezza
Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione»
22 giugno 2026 Falsi annunci per operatori ecologici a Trani, Amiu: «Non abbiamo avviato alcuna selezione»
Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza
22 giugno 2026 Niente corsa in Comune, le carte d'identità cartacee restano valide fino alla scadenza
“Il Deturpatore di Trani”: odori, degrado e opere ferme, il grido d’allarme dalla zona nord
22 giugno 2026 “Il Deturpatore di Trani”: odori, degrado e opere ferme, il grido d’allarme dalla zona nord
Battiti Live a Trani, il centrodestra all'attacco: «Pianificazione insufficiente e troppe incognite»
22 giugno 2026 Battiti Live a Trani, il centrodestra all'attacco: «Pianificazione insufficiente e troppe incognite»
"The Nine Lives of the Soul " per Jazz a Corte: a Palazzo Beltrani un evento internazionale da intenditori
22 giugno 2026 "The Nine Lives of the Soul" per Jazz a Corte: a Palazzo Beltrani un evento internazionale da intenditori
Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2
22 giugno 2026 Apulia Trani C5, avanti con Nicola Tesse: confermato il pilastro biancoazzurro per la Serie C2
Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio
22 giugno 2026 Da Trani a Taranto. Nicolangelo Lotito giura nei Carabinieri: dallo sport ai valori del servizio
Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo " a Trani
22 giugno 2026 Fondazione SECA | Successo per gli "Itinerari tra pietra e cielo" a Trani
Tassazione locale, la proposta di Marinaro: «Bene il Bonus Rifiuti automatico, ma ora la TARI a Trani va ridotta
22 giugno 2026 Tassazione locale, la proposta di Marinaro: «Bene il Bonus Rifiuti automatico, ma ora la TARI a Trani va ridotta
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.