Ritrovato il defibrillatore rubato in piazza della Repubblica

Il dispositivo salvavita trovato dalla Polizia nella teca da cui era stato sottratto

Trani - mercoledì 14 gennaio 2026 10.52
È stato ritrovato il defibrillatore rubato nei giorni scorsi dalla postazione pubblica di Piazza della Repubblica a Trani. A riportarlo alla luce è stata la Polizia di Stato, che lo ha rinvenuto proprio dove era stato sottratto: nella stessa teca da cui era stato prelevato. Un gesto che lascia spazio a molte ipotesi, (un rimorso di coscienza da parte dei responsabili?) ma che non ferma le indagini in corso per risalire agli autori del furto: sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il defibrillatore era stato installato dall'associazione Trani Soccorso come presidio salvavita accessibile a tutti, in una delle zone più centrali e frequentate della città. Quello appena recuperato è il secondo dispositivo collocato nella stessa postazione, dopo che un primo furto si era verificato solo pochi mesi fa. Il nuovo episodio conferma purtroppo una preoccupante mancanza di rispetto verso beni pubblici pensati per salvare vite umane. Nonostante il ritrovamento, la Polizia di Stato prosegue le indagini per individuare chi abbia messo in atto e poi tentato di far dimenticare questo gesto ingiustificabile.

Trani Soccorso, che da anni opera con dedizione sul territorio, rinnova il suo appello al rispetto e alla tutela di questi strumenti fondamentali per la salute della cittadinanza, pensati per la salvare la vita di tutti. Nessuno escluso!
