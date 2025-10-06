Bomba al Postamat
Bomba al Postamat
Cronaca

Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani

Sono 18 gli Atm disattivati in Puglia dalle 19 alle 8.30 per arginare l’ondata di furti

Trani - lunedì 6 ottobre 2025
Troppi furti ai danni delle postazioni Postamat in tutta la Puglia, per questo Poste Italiane corre ai ripari spegnendo decine di Atm nelle ore notturne. Una misura drastica ma necessaria, spiegano dall'azienda, per "contrastare i furti consumati e tentati dell'ultimo periodo nelle zone interessate".

La decisione, che ha carattere temporaneo interesserà gli sportelli ATM di 145 uffici postali tra le province di tutta la Puglia resteranno spenti durante la notte, dalle 19:00 alle 8:30 del mattino successivo. Nonostante lo spegnimento notturno degli sportelli automatici, tutti i servizi postali continueranno a essere disponibili regolarmente negli orari di apertura degli uffici.

Poste Italiane ha sottolineato che la sicurezza delle sedi è garantita da sistemi di videosorveglianza all'avanguardia e da cassaforti certificate. Gli uffici coinvolti, per quanto concerne la Bat, sono quelli di:Trani, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
  • Poste
  • Furto
