Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni, c'è anche Trani
Undici sportelli chiusi dalle 19.00 alle 8.30 nelle province di Foggia e BAT
Trani - venerdì 5 settembre 2025 6.15 Comunicato Stampa
Poste Italiane comunica che dal 04 settembre si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L'Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.
Ecco l'elenco degli undici Postamat oggetto della decisione:
- Cerignola 2
- Foggia 1
- Lucera 1
- Manfredonia 1
- Margherita di Savoia 1
- San Ferdinando di Puglia 1
- San Marco in Lamis 1
- San Nicandro Garganico 1
- Trani 1
- Trinitapoli 1