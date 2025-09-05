Bomba al Postamat
Bomba al Postamat
Attualità

Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni, c'è anche Trani

Undici sportelli chiusi dalle 19.00 alle 8.30 nelle province di Foggia e BAT

Trani - venerdì 5 settembre 2025 6.15 Comunicato Stampa
Poste Italiane comunica che dal 04 settembre si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L'Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.

Ecco l'elenco degli undici Postamat oggetto della decisione:
  • Cerignola 2
  • Foggia 1
  • Lucera 1
  • Manfredonia 1
  • Margherita di Savoia 1
  • San Ferdinando di Puglia 1
  • San Marco in Lamis 1
  • San Nicandro Garganico 1
  • Trani 1
  • Trinitapoli 1




