Allarme furti, stop temporaneo ai Postamat notturni, c'è anche Trani

Cerignola 2

Foggia 1

Lucera 1

Manfredonia 1

Margherita di Savoia 1

San Ferdinando di Puglia 1

San Marco in Lamis 1

San Nicandro Garganico 1

Trani 1

Trinitapoli 1

Poste Italiane comunica che dal 04 settembre si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L'Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.Ecco l'elenco degli undici Postamat oggetto della decisione: