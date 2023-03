Raffaella, Monica,Carla, Milva, Lina: anche a Trani le Poste Italiane celebrano la donna

Non solo per collezionisti, ma dalla vetrina della sede della Posta Centrale di Trani è un tripudio di bellezza e arte con le raffigurazioni di donne amatissime impresse su francobolli realizzati in occasione della Festa della Donna.Una cerimonia ufficiale per l'annullo filatelico è previsto in mattinata nella sede di Corato, alla presenza del direttore generale atteso da Bari, ma i francobolli annullati con la data di oggi sono disponibili anche a Trani.Una dedica bellissima che le Poste Italiane hanno voluto tributare a cinque donne che hanno tenuto il nome dell'Italia alto non solo nel Paese, ma in tutto il mondo, come nel caso di Carla Fracci, indimenticata etoile, Raffaella Carrà, la più amata dagli italiani ma anche showgirl e cantante conosciuta fin nelle Americhe, Milva, raffinata interprete nella cultura musicale e teatrale europea, Lina Wertmuller premio Oscar alla carriera e Monica Vitti, spumeggiante attrice dal talento e dalla verve unici e irripetibili."Abbiamo avuto tantissime prenotazioni per questi meravigliosi francobolli:mi sento privilegiata a dovermi occupare di questo settore nell'ambito del servizio delle Poste Italiane che continua, come da tradizione antica, a proporre vere e proprie opere d'arte attraverso i francobolli": così la signora Isabella Ciccolella, responsabile del settore Filatelia nella sede centrale di via Bovio: "Questo omaggio alle donne dell'arte e dello spettacolo italiane ha illuminato l'intera sede ,letteralmente affascinando tantissimi clienti".