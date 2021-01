Covid, utenti costretti a lunghe file fuori dagli uffici postali

Code infinite fuori dagli uffici postali. Fuori, perché all'interno l'ingresso è contingentato a causa dell'epidemia Covid. Con la stagione fredda, l'attesa all'esterno è particolarmente poco sopportabile, soprattutto da parte degli utenti più anziani. Una situazione che con il passere della settimane sta diventando sempre più fastidiosa considerato che le lunghe file si registrano ogni giorno fuori dai tre uffici postali di Trani e soprattutto a tutte le ore, che sia mattina, pomeriggio o sera.A causa della pandemia da covid, dicevamo, Poste Italiane obbliga gli utenti a rimanere all'esterno dei loro uffici. A questo si aggiunge il mancato funzionamento della App, tanto pubblicizzata come soluzione alle code negli uffici postali.Da più parti c'è la richiesta di trovare una soluzione idonea a risolvere file lungo i marciapiedi per evitare che questa mancanza di controllo e sicurezza non si trasformi in ulteriore veicolo di contagio mettendo a rischio tutta la popolazione.